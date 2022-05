Werbung

Die WSG steht nach einem 4:2 gegen Hartberg zudem bereits als Qualigruppen-Sieger fest. Die Tiroler treten damit am Montag in einer Woche im Halbfinale des Europacup-Play-offs zu Hause an. Die besten Karten, ihr Gegner zu sein, hat nach einem 1:1 im OÖ-Derby in Ried der LASK. Die Linzer empfangen in der letzten Runde die Admira. Hartberg und Ried treffen einander zum direkten Duell.