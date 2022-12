Fußball Anpassung an Besonderheiten entscheidend für WM-Erfolg

Lesezeit: 3 Min AB APA / BVZ.at

Klinsmann präsentierte die Spiel-Trends der WM Foto: APA/dpa

N ach Ansicht von Jürgen Klinsmann sind für den Erfolg bei der Fußball-WM in Katar in besonderem Maße die mentale Einstellung der Spieler und der Umgang mit den Bedingungen entscheidend. "Ich habe immer gesagt, es wird ein Turnier, bei dem man mental und physisch gut vorbereitet sein muss und in der Lage, sich anzupassen", sagte der 58-Jährige am Montag in Al Rayyan bei einer Pressekonferenz der Technischen Studiengruppe des Weltverbandes (FIFA), deren Kapitän er ist.