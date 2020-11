Im Geisterspiel in Buenos Aires ging Paraguay durch einen verwandelten Foulelfer von Angel Romero (22.) in Führung, vier Minuten vor der Pause glich Nicolas Gonzalez in seinem vierten Länderspiel für die "Albiceleste" nach einem Corner per Kopf aus. Obwohl Argentinien drückte und insgesamt auf einen Ballbesitz von 68 Prozent kam, fiel nach der Pause kein Tor mehr. Dass Leverkusen-Legionär Exequiel Palacios bei einem Foul eine Querfortsatzfraktur im Lendenwirbelbereich erlitt, war ein weiterer Rückschlag für Argentinien. Der Teamkollege von Julian Baumgartlinger und Aleksandar Dragovic wird wohl für den Rest der Saison ausfallen.

In der Qualifikation für die WM-Endrunde in Katar hatte Argentinien zuvor Ecuador und Bolivien besiegt. Mit sieben Punkten führt der zweifache Weltmeister die Tabelle Südamerikas an, Erzrivale Brasilien und Kolumbien können jedoch in der Nacht auf Samstag vorbeiziehen. Das brasilianische Nationalteam muss für seine Auftritte in der WM-Qualifikation gegen Venezuela (Nacht auf Samstag) und Uruguay (Nacht auf Mittwoch) jedoch auf Superstar Neymar verzichten. Der 28-jährige Angreifer hat sich von seiner Adduktorenverletzung nicht rechtzeitig erholt.