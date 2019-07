Der ÖFB-Teamspieler erzielte bei seinem Debüt nach seiner Einwechslung per Kopf seinen ersten Treffer für seinen neuen Club Shanghai SIPG. Der amtierende Meister musste sich bei Chongqing Lifan allerdings mit einem 2:2 (0:1) begnügen.

Arnautovic kam zur Pause für Mittelstürmer Hu Jinghang auf den Platz. In der 63. Minute verwertete der 30-Jährige eine Maßflanke des Brasilianers Oscar per Kopf zur 2:1-Führung. Zuvor hatte er bereits beim Ausgleich seine Beine im Spiel gehabt: Nach Arnautovic' Zuspiel suchte Oscar den Abschluss, den Schussversuch lenkte Yuan Mincheng ins eigene Netz (51.). SIPG musste durch einen Elfmeter von Alan Kardec (72.) allerdings noch das 2:2 hinnehmen.

Zwei Wochen nach seinem 25-Millionen-Euro-Transfer von West Ham stand Arnautovic erstmals im Kader von Trainer Vitor Pereira. Sein neuer Club liegt als Tabellendritter nun zwei Zähler hinter Spitzenreiter Guangzhou Evergrande und einen hinter Beijing Guoan. Im Cup-Viertelfinale bekommt es SIPG am Mittwoch auswärts mit Evergrande zu tun. Das nächste Ligaspiel folgt am Sonntag ebenfalls auswärts in Wuhan.