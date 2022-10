Fußball Arsenal schießt Liverpool mit 3:2-Erfolg tiefer in die Krise

Jubel bei den Gunners, Enttäuschung bei den Liverpoolern Foto: APA/dpa

D er FC Liverpool erlebt in der englischen Fußball-Premier-League den schlechtesten Saisonstart seit zehn Jahren. Bei Arsenal in London unterlag die Mannschaft des deutschen Trainers Jürgen Klopp am Sonntag nach frühem Rückstand in einem intensiven Duell mit 2:3 (1:2). Für die Reds, die nur zwei ihrer bisher acht Premier-League-Spiele gewinnen konnten, war es das dritte Ligaspiel in Serie ohne Sieg. Arsenal übernahm durch den Heimerfolg wieder die Tabellenführung.