Arsenal wieder ohne Auswärtssieg - 0:1 in Sheffield .

Arsenal hat einen Rückschlag in der englischen Fußball-Premier-League einstecken müssen. Die "Gunners" verloren am Montag bei Sheffield United 0:1 grhund blieben damit auch im vierten Auswärtsspiel in Serie ohne Sieg. Mit 15 Punkten liegt Arsenal auf dem fünften Platz. Sheffield (12 Zähler) rückte dank des Siegtreffers von Lys Mousset (30.) auf Platz neun vor.