Für Atletico lief es von Beginn an nach Wunsch, Yannick Carrasco (16.) und Angel Correa (28.) schossen schon in der ersten halben Stunde einen beruhigenden Vorsprung heraus. Da Igor Zubeldia (83.) spät der Anschlusstreffer gelang, musste der drei Partien unbesiegte Leader in der Schlussphase noch einmal zittern. Atletico kämpft um den elften Meistertitel in der Club-Geschichte.

Im Kampf um die vier Champions-League-Startplätze blieb auch der FC Sevilla, der gegen Valencia mit 1:0 die Oberhand behielt und einen Zähler hinter Real lauert. Atletico bekommt es am Sonntag noch zu Hause mit Osasuna zu tun und am 23. Mai auswärts mit Real Valladolid. Barca tritt noch gegen Celta Vigo (h) und Eibar (a) an. Real trifft auswärts auf Bilbao und daheim auf Villarreal.