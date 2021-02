Atromitos Athen trennt sich von Trainer Canadi .

Der griechische Fußball-Erstligist Atromitos Athen hat am Donnerstag die Vertragsauflösung mit Trainer Damir Canadi bekannt gegeben. In einem kurzen Statement auf der Homepage dankte der Club dem Wiener für dessen Arbeit. Atromitos war am Mittwoch im griechischen Cup-Achtelfinale an Giannina gescheitert. In der Super League 1 liegt der Verein unter 14 Vertretern derzeit deutlich hinter den Europacup-Rängen auf Platz sieben.