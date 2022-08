Aufsteiger Fulham knöpft Liverpool Punkt ab

Werbung

Tottenham fertigte den Southampton FC indes auch ohne Tore von Harry Kane und Son Heung-min 4:1 ab. Zwar brachte James Ward-Prowse die von Ralph Hasenhüttl betreuten Gäste mit einem Volley-Aufsitzer in Front (12.). Ryan Sessegnon (21.), Eric Dier (31.), ein Eigentor von Mohammed Salisu (61.) und Dejan Kulusevski (63.) besorgten aber den Auftaktsieg für die mit hohen Erwartungen in die Saison gestarteten Nordlondoner.

In Leeds war Brenden Aaronson maßgeblich am als Eigentor gewerteten Siegtor zum 2:1 gegen Wolverhampton beteiligt (74.). Mit Rasmus Kristensen stand ein weiterer Ex-Salzburger auf Anhieb in der Startelf von Trainer Jesse Marsch.

Erst ein später Treffer von Mohamed Salah (81.) verhinderte einen Fehlstart für Liverpool. Im legendären Craven Cottage in London brachte Fulham den Mitfavoriten auf die Meisterschaft an den Rand einer Niederlage. Mitrovic, der in der Zweitliga-Saison mit 46 Treffern überlegen Torschützenkönig geworden war, sorgte per Kopf überraschend für die Führung des Außenseiters. In der 51. Minute feierte 75-Millionen-Mann Darwin Nunez sein Premier-League-Debüt, nur kurz darauf traf der 23-Jährige aus Uruguay per Fersler zum zwischenzeitlichen Ausgleich.

Nachdem Mitrovic von Virgil van Dijk im Strafraum gefoult wurde, verwandelte der Torjäger den fälligen Elfmeter eiskalt. Allerdings gelang Salah in der Schlussphase noch das verdiente 2:2. Denn die Klopp-Elf hatte auch Pech, erst traf Luis Diaz nur die Stange (39.), Jordan Henderson kurz vor dem Ende die Latte (93.).