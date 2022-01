Austria im Trainingslager ohne Djuricin, Huskovic und Fitz

Fußball-Bundesligist FK Austria tritt am Samstag die Reise ins Trainingslager in Lara mit Personalsorgen an. Marco Djuricin (Leiste), Muharem Huskovic (Oberschenkel) und Dominik Fitz (Entfernung von Platten nach Syndesmosebandverletzung) werden an der türkischen Riviera fehlen, Ziad El Sheiwi (Kreuzbandriss) fällt ohnehin die komplette Saison aus. Dafür können sich einige junge Talente beweisen, das Durchschnittsalter des "Veilchen"-Kaders in Lara beträgt 22,2 Jahre.