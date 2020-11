Auswärtssiege für Mainz und Union Berlin .

Der FSV Mainz 05 und Union Berlin haben am Sonntag zum Abschluss der achten deutschen Fußall-Bundesliga-Runde Siege gefeiert. Mainz gewann in Freiburg 3:1 und feierte damit den ersten Saisonerfolg, die Berliner setzten sich beim 1. FC Köln mit 2:1 durch und schoben sich an die fünfte Stelle.