Fußball Bale-Elfer beschert Wales 1:1-Remis gegen USA

Lesezeit: 3 Min AB APA / BVZ.at

Bale bescherte Wales einen Punkt zum Auftakt Foto: APA/AFP

G areth Bale hat Wales bei der Rückkehr auf die WM-Bühne nach über einem halben Jahrhundert einen Punkt beschert. Der Star seiner Mannschaft traf beim 1:1 (0:1) gegen die USA am Montag in der 82. Minute per Elfmeter, den er selbst herausgeholt hatte. Timothy Weah (36.) hatte die "Stars and Stripes" in Al Rayyan in der ersten Halbzeit völlig verdient in Führung geschossen. Es war das erste Unentschieden dieser WM.