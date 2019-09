Barca besiegte vorerst Auswärtsfluch - 2:0 bei Getafe .

Der spanische Fußball-Meister FC Barcelona hat am Samstag den ersten Auswärtssieg in einem Pflichtspiel seit 23. April gefeiert. In der Liga gewann Barca durch Tore von Luis Suarez (41.) und Junior Firpo (49.) 2:0 bei Getafe. Superstar Lionel Messi fehlte wegen einer Adduktorenverletzung.