Barca wieder La-Liga-Spitzenreiter .

Der FC Barcelona hat sich am Sonntag die Spitzenposition in der spanischen Fußball-La-Liga wieder zurückgeholt. Die Katalanen gewannen ohne großen Glanz gegen Granada mit 1:0. Für den entscheidenden Treffer sorgte Lionel Messi (76.) nach Vorarbeit von Arturo Vidal per Ferse. Es war der 14. Saisontreffer für den 32-jährigen Argentinier, der Quique Setien ein gelungenes Trainerdebüt ermöglichte.