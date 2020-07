Barcelona hat im Liga-Finish ein Griezmann-Problem .

Nach der Corona-Pause läuft es beim spanischen Fußball-Meister Barcelona überhaupt nicht. Die Chance auf die Titelverteidigung wird immer geringer. Zudem gibt es Zoff zwischen Coach Quique Setien und Star Antoine Griezmann. Der Franzose musste am Dienstag beim Heim-2:2 gegen Atletico Madrid zum zweiten Mal in Serie die Bank drücken und durfte erst in der 90. Minute aufs Feld.