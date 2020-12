Der frühere Dortmunder Ousmane Dembele rettete dem Ex-Meister mit seinem Ausgleichstor immerhin einen Punkt (67.), nachdem der abstiegsbedrohte Liga-14. durch Kike Garcia in Führung gegangen war (58.). Der am (heutigen) Dienstag von seinem Weihnachtsurlaub in Argentinien zurückgekehrte sechsfache Weltfußballer Messi fehlte wegen einer Knöchelverletzung und saß daher nur auf der Tribüne. Von dort sah er, dass Martin Braithwaite in der achten Minute einen Elfmeter verschoss. In der 25. Minute wurde zudem ein Treffer des 29-jährigen Dänen vom Video-Schiedsrichter wegen einer Abseitsstellung aberkannt.

Barca fehlen sieben Punkte auf Leader Atletico Madrid, der zwei Spiele weniger ausgetragen hat und am Mittwoch Getafe empfängt, und Verfolger Real Madrid, der am Mittwoch bei Elche zu Gast ist.