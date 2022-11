Barcelona verabschiedet Pique mit 2:0-Heimsieg

Werbung

Robert Lewandowski scheiterte vor über 92.000 Zuschauern in der ersten Spielhälfte schon in der 7. Minute vom Elfmeterpunkt. Die Katalanen liegen in der Tabelle vorerst zwei Zähler vor Real an der Spitze. Die Madrilenen sind erst am Montag bei Rayo Vallecano im Einsatz.

Der in Barcelona geborene Pique gewann mit den Blaugrana u.a. dreimal die Champions League und achtmal die spanische Meisterschaft. Zuletzt war er von Trainer Xavi aber kaum noch berücksichtigt worden.