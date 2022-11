Fußball Bayern beendet Ligajahr auf Schalke, Freiburg empfängt Union

Lesezeit: 3 Min AB APA / BVZ.at

Bayern München ist klarer Favorit in Gelsenkirchen Foto: APA/dpa

I n der deutschen Fußball-Bundesliga werden am Wochenende ein letztes Mal heuer die Klingen gekreuzt, bevor die WM in Katar übernimmt und im Anschluss die Winterpause ansteht. Meister und Tabellenführer Bayern München reist am Samstag nach Gelsenkirchen zu Schlusslicht Hoffenheim. Zu einem Lokal-Derby kommt es am Sonntag zwischen dem FSV Mainz 05 und Eintracht Frankfurt. Danach fällt der Vorhang mit dem Schlager der beiden Überraschungsteams SC Freiburg und Union Berlin.