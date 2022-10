Fußball Bayern holen mit Kantersieg über Pilsen neuen CL-Rekord

Bayern spazierten zu neuem Champions-League-Rekord Foto: APA/dpa

D er FC Bayern hat am Dienstag mit einem Kantersieg einen neuen Rekord in der Fußball-Champions-League aufgestellt. Nach dem 5:0-Heimerfolg über Viktoria Pilsen ist der deutsche Rekordmeister in der "Königsklasse" seit 31 Gruppenspielen ungeschlagen und ließ damit in dieser Rangliste Real Madrid hinter sich. Außerdem gelang den Münchnern eine optimale Generalprobe für den Bundesliga-Schlager am Samstag bei Borussia Dortmund.