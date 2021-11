Bayern leisten sich Ausrutscher in Augsburg

Bayern München hat die zweite Saison-Niederlage in der deutschen Fußball-Bundesliga kassiert. Der Serienmeister verlor am Freitagabend beim FC Augsburg überraschend mit 1:2 (1:2). Mads Pedersen (23.) und Andre Hahn (35.) erzielten die Treffer für den Gastgeber, der sich vorerst auf den 15. Platz verbesserte. Für Tabellenführer Bayern traf nur Robert Lewandowski (38.). Dortmund kann den Rückstand von vier Zählern damit am Samstag zu Hause gegen den VfB Stuttgart verkürzen.