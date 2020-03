Bayern wollen Kurs im Derby halten - Verfolger im Duell .

Der FC Bayern hat in drei Wettbewerben noch Titelchancen, fünf Tage nach dem Halbfinal-Einzug im DFB-Pokal steht das bayerische Derby als nächste Prüfung im Fernduell um die Meisterschaft an. Nach dem 2:2 im Hinspiel gegen den FC Augsburg setzt Flick am Sonntag auf eine wachsamere Mannschaft. "Ein Hellseher bin ich nicht, aber wir wollen konzentriert ins Spiel gehen", sagte er.