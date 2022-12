Werbung

Der Gewinner des Ballon d'Or 2022 hatte die Weltmeisterschaft in Katar aufgrund einer Oberschenkelverletzung verpasst. Ohne den Torjäger von Real Madrid verlor Frankreich am Sonntag das WM-Finale im Elfmeterschießen gegen Argentinien.

Benzema hatte auch beim WM-Triumph 2018 in Russland aufgrund seiner Verwicklung in eine dubiose Erpressungsaffäre gefehlt. Benzema hat in 97 Länderspielen 37 Tore erzielt.