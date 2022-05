Fußball Bestätigte Russland-Strafen mit Folgen für Sturm Graz

Lesezeit: 2 Min AB APA / BVZ.at

Sturm Graz spielt im Herbst erneut europäisch Foto: APA/ERWIN SCHERIAU

D ie UEFA hat weitere Sanktionen gegen Russlands Fußball beschlossen. Unter anderem dürfen russische Clubs nicht an der nächsten Europacup-Saison teilnehmen. Die Entscheidung hat unmittelbar Folgen auch für Österreichs Europacup-Vertreter Sturm Graz. Der Vizemeister beginnt nun erst Anfang August in der 3. Runde der Champions-League-Qualifikation, müsste für die Königsklasse zwei statt drei Runden überstehen und spielt im schlechtesten Fall in der Europa-League-Gruppenphase.