In einer weiteren Partie setzte sich Kolumbien in Barranquilla gegen Venezuela mit 3:0 durch. Die Tore an der kolumbianischen Küste erzielten Duvan Zapata sowie zweimal Luis Muriel bereits in der ersten Hälfte. Für die Kolumbianer geht es in der Nacht auf Mittwoch (MESZ) in Chile weiter, während dann die Venezolaner Paraguay empfangen.

Brasilien wiederum bekommt es am Dienstag in Lima mit Peru zu tun, wo gemessen an der Bevölkerungszahl so viele Menschen an der Krankheit Covid-19 sterben wie in keinem anderen Flächenstaat. Angesichts der Coronakrise läuft die Qualifikation für die WM in Südamerika unter schwierigen Bedingungen. Die Region zählt derzeit zu den Brennpunkten der Pandemie, und mit strengen Sicherheitsmaßnahmen versuchen die Nationalmannschaften, Infizierungen ihrer Spieler zu verhindern.