Buffon übertrumpfte mit 648. Einsatz Rekordmann Maldini .

Juventus-Torhüter Gianluigi Buffon hat den nächsten Meilenstein in seiner großen Karriere erreicht. Der 42-Jährige bestritt am Samstag gegen Torino seine 648. Partie in der italienischen Serie A und überholte damit Milan-Legende Paolo Maldini, der von 1984-2009 gespielt hat.