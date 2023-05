Auswärtssiege für WSG Tirol und WAC

Der Erste und der Zweite treffen in der ersten Play-off-Runde aufeinander, der Sieger bekommt es anschließend mit dem Fünften der Meistergruppe zu tun. Bereits am Freitag hatte Altach in Ried 1:0 gewonnen und liegt damit drei Punkte vor den Innviertlern. Nur noch diese beiden Vereine kommen für den Abstieg in Frage.

Den verdienten 2:0-Sieg des WAC in Hartberg leitete Maurice Malone (38.) vor 3.476 Zuschauern in der Profertil Arena mit einem alles andere als unhaltbaren Flachschuss sowie seinem achten Saisontor ein. Der diesmal von Beginn aufgebotene Augustine Boakye machte kurz nach Wiederbeginn mit dem 2:0 (52.) den Deckel drauf. Die Truppe von Coach Manfred Schmid ist nun schon sechs Partien ungeschlagen. Die Hartberger hingegen verloren nach sechs Partien ohne Niederlage wieder einmal und liegt mit vier Punkten wohl schon zu weit hinter dem Spitzenduo WAC und Lustenau.

Die WSG Tirol hingegen bleibt nach dem ersten Sieg seit über sechs Wochen mit nur zwei Punkten Rückstand im Rennen um einen Europacup-Startplatz. Die Tiroler hatten am Freitag durch den Altach-Sieg den Klassenerhalt geschafft. Am Samstag spielten beim bisherigen Spitzenreiter Lustenau erfrischend auf. Nach Toren von Johannes Naschberger (34.), Dominik Stumberger (43.), Darijo Grujcic (48./Eigentor) und Alexander Ranacher (52.) stand es zwischenzeitlich 4:0. Lukas Fridrikas (61./Foulelfmeter) und Stefano Surdanovic (62.) betrieben noch Schadensbegrenzung für die Austria. Insgesamt aber sah Trainer Markus Mader nach der 2:4-Heimpleite einen Tag nach seinem 55. Geburtstag wenige Gründe um zu feiern.

Am Sonntag ist die Meistergruppe an der Reihe, die Paarungen lauten Rapid - LASK, Austria Klagenfurt - Austria Wien (jeweils 14.30 Uhr) und Red Bull Salzburg - Sturm Graz (17.00 Uhr). Sollten die "Bullen" diese Partie für sich entscheiden, wären sie neuerlich Meister.