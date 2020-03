Fast alle Austria-Spieler akzeptieren schon Kurzarbeit .

Bei Fußball-Bundesligist Austria Wien findet das "Corona-Kurzarbeitsmodell" während des ruhenden Spielbetriebs bereits in allen Bereichen Anwendung. Markus Kraetschmer, Vorstandsvorsitzender des Clubs, bedankte sich am Samstag im clubeigenen "ViolaTV" bei den Mitarbeitern für ihre Bereitschaft. Fast alle Spieler seien ebenfalls bereits an Bord.