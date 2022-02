Bundesliga-Heimsiege für RB Salzburg und Austria Klagenfurt

Die Wolfsberger waren in Wals-Siezenheim zuletzt dreimal in Folge nicht als Verlierer vom Platz gegangen. Für die Mannschaft von Trainer Robin Dutt war es erst die zweite Niederlage in den vergangenen elf Runden bei acht Siegen. In eineinhalb Wochen kommt es übrigens im Halbfinale des ÖFB-Cups in Wolfsberg (2. März) zum nächsten Aufeinandertreffen der beiden Teams.

Salzburg-Trainer Matthias Jaissle setzte vier Tage nach dem 1:1 gegen den FC Bayern im Champions-League-Achtelfinale kaum auf Veränderung. Der schon gegen die Münchner für den verletzten Noah Okafor eingewechselte Junior Adamu begann im Angriff, Antoine Bernede und Kamil Piatkowski in Mittelfeld und Abwehr. Bei den Wolfsbergern fehlten im Zentrum zwei wichtige Akteure. Michael Liendl musste nach einem positiven Coronatest passen, Mario Leitgeb wurde wegen Rückenproblemen geschont.

Fast hätte Salzburg einen idealen Start erwischt, bei Adamus Abschluss (9.) hatte ein Wolfsberger aber ein Bein dazwischen, der Ball ging am Gehäuse vorbei. Erst im Finish der ersten Spielhälfte kamen die "Bullen" dann wieder zu einer klaren Torchance: Karim Adeyemi schien schon an WAC-Keeper Alexander Kofler vorbei, der Schlussmann rettete aber noch zur Ecke (39.).

Nach Seitenwechsel versuchte Salzburg sichtlich, den Druck zu erhöhen. Nach einer Stunde lag ein Treffer in der Luft. Der aufgerückte Piatkowski setzte einen Kopfball neben die Stange (63.), Mohamed Camara schoss am langen Eck vorbei (66.), Brendan Aaronson machte bis auf den Abschluss alles richtig (71.). Die Wolfsberger versuchten im Finish ihrerseits, wieder Akzente zu setzen. Dies klappte bis in die Nachspielzeit, ehe sich Salzburg doch noch belohnte. Der eingewechselte Sucic zog nach dänischer Vorarbeit von Kristensen und Kjaergaard erfolgreich ab, ehe Aaronson gegen enttäuschte Gäste sogar noch nachlegte.

In Klagenfurt sorgten Tore von Alex Timossi Andersson (4.) und Darijo Pecirep (27.) früh für klare Verhältnisse. Altach kassierte die achte Niederlage in Folge (Torverhältnis 1:16) und wartet unter Neo-Coach Ludovic Magnin weiter auf den ersten Zähler. Weil auch die "Keller-Konkurrenz" am Samstag verlor, liegt man nach wie vor vier Punkte hinter der Admira bzw. sieben hinter der WSG Tirol.

Die personell an fünf Positionen veränderten Kärntner legten einen Blitzstart hin. Nach weitem Einwurf konnten die Altacher im Strafraum nicht klären, Goalie Tino Casali reagierte bei einem Schuss von Christopher Cvetko zwar noch stark, den Nachschuss brachte Timossi Andersson aus Kurzdistanz locker im Tor unter - 3:30 Minuten waren gespielt. Die verunsicherten Altacher brachten in der gesamten ersten Hälfte nur einen Abschluss durch Gianluca Gaudino (8./Tormann Lennart Moser hielt) an und auch sonst nicht viel zusammen. Die effizienten Gastgeber sorgten indes schon nach fast einer halben Stunde für die Vorentscheidung. Der in der laufenden Saison bei Trainer Pacult nur selten gefragte Stürmer Pecirep schob infolge eines Freistoßes den von Florian Jaritz per Kopf verlängerten Ball volley an Casali vorbei.

Magnin reagierte zur Pause mit der Auswechselung von Christoph Monschein und Manuel Thurnwald, die Akzente setzte aber wieder die Austria. Die beste Chance der Altacher datierte aus der 74. Minute, quasi aus dem Nichts musste Moser bei einem Schuss von Dominik Reiter eingreifen. Immerhin drängte der SCR im Finish noch zumindest auf den Anschlusstreffer, blieb gegen die immer tiefer stehenden Klagenfurter aber stumpf.