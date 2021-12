Salzburg gegen WSG 5:0 - WAC in Hartberg 2:2

Red Bull Salzburg hat sich mit einem Kantersieg in die Winterpause verabschiedet. Der frisch gebackene Champions-League-Achtelfinalist setzte sich am Samstag in der 18. Fußball-Bundesliga-Runde daheim gegen die WSG Tirol mit 5:0 durch und geht mit 14 Punkten Vorsprung auf den aktuellen Zweiten WAC ins Neue Jahr. Die Wolfsberger erreichten beim TSV Hartberg ein 2:2. Ried besiegte Altach 2:1, womit die Vorarlberger als Schlusslicht überwintern.