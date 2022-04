Fußball-Bundesliga Salzburg mit Kantersieg in Klagenfurt, Rapid bezwingt WAC

Gemicibasi holte Sucic von Füßen, Salzburg machte halbes Dutzend voll Foto: APA/GERT EGGENBERGER

S alzburg hat in der Fußball-Bundesliga mit einem Kantersieg den nächsten Schritt zur Titelverteidigung getan. Der Meister gewann bei Austria Klagenfurt am Sonntag mit 6:0 (1:0), die Kärntner agierten nach einer Roten Karte eine Stunde lang in Unterzahl. Rapid siegte gegen den Wolfsberger AC mit 2:1 (1:0), das entscheidende Tor gelang Dragoljub Savic mit seinem ersten Liga-Treffer. Im Schlager der 26. Runde standen sich danach noch Sturm Graz und die Wiener Austria gegenüber.