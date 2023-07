Fußball-Bundesliga Siege für WAC und Klagenfurt - Remis in Hartberg

Blau-Weiß startete mit einer Niederlage in die neue Liga Foto: APA/GERT EGGENBERGER

A ufsteiger Blau-Weiß Linz ist mit einer 1:2-Niederlage in Wolfsberg in die neue Fußball-Bundesliga-Saison gestartet. Austria Klagenfurt setzte sich am Samstag in der 1. Runde bei der WSG Tirol mit 3:1 durch. In Hartberg teilten der TSV und Austria Lustenau die Punkte (2:2). Der Bundesliga-Samstag wird von der Partie Altach gegen Salzburg (19.30 Uhr) abgeschlossen.

LASK und Rapid hatten sich am Freitag 1:1 getrennt. Die Schlagerpartie zwischen Austria Wien und Sturm Graz beschließt am Sonntag (17.00) den ersten Spieltag.