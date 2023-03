Fußball-Bundesliga Sturm muss wochenlang auf Abwehrchef Wüthrich verzichten

Sturms Wüthrich fällt länger aus

S turm Graz muss in den kommenden Wochen auf Abwehrchef Gregory Wüthrich verzichten. Der Schweizer zog sich beim 2:0 gegen die WSG Tirol am vergangenen Sonntag eine Muskelverletzung in der rechten Wade zu, wie der Tabellenzweite der Fußball-Bundesliga am Mittwoch bekannt gab. Wüthrich hat demnach bereits mit einer Therapie begonnen. Er wird laut derzeitigem Stand die ersten Runden der Meistergruppe ebenso verpassen wie das Halbfinale im ÖFB-Cup am 6. April gegen den LASK.