Fußball-Bundesliga WAC holt gegen Altach zum zweiten Streich aus

Lesezeit: 3 Min AB APA / BVZ.at

WAC-Coach Schmid will nächsten Sieg gegen Altach Foto: APA/DIETMAR STIPLOVSEK

D er WAC peilt den zweiten Sieg in der Fußball-Bundesliga gegen Altach innerhalb einer Woche an. Dem 2:0 am vergangenen Freitag in Vorarlberg wollen die Kärntner am Freitag den nächsten Dreier folgen lassen - in diesem Fall könnte man sich in der Qualifikationsgruppe endgültig in Richtung Europacup-Play-off orientieren. Die Altacher brauchen im Abstiegskampf dringend ein Erfolgserlebnis, der Vorsprung des Vorletzten auf Schlusslicht Ried beträgt nur einen Punkt.