Fußball Cham-Tor kann Hütters Monaco-Debüt nicht vermiesen

Hütter mit Monaco beim Debüt siegreich Foto: APA (dpa)

D as Debüt von Adi Hütter als Trainer des französischen Fußball-Erstligisten AS Monaco ist mit einem 4:2-Sieg bei Clermont Foot geglückt. Fast hätte Austro-Legionär Muhammed Cham dem Vorarlberger die Party am Sonntag aber vermiest. Der 22-Jährige assistierte nicht nur zur 1:0-Führung, sondern erzielte bald nach der Pause auch das 2:2 (53.), ehe er in der 88. Minute vom Platz ging.

Wissam Ben Yedder mit seinem zweiten Tor und Maghnes Akliouche retteten schließlich Monacos Sieg für Hütter und seine österreichischen Co-Trainer Christian Peintinger und Klaus Schmidt. Hütter setzte mit Philipp Köhn, Mohamed Camara und Takumi Minamino auf drei Ex-Salzburger in der Startelf. Einen Fehlstart legten Kevin Danso und der Überraschungszweite der Vorsaison, RC Lens, hin. Bei Stade Brest ging man nach einer Roten Karte noch als 2:3-Verlierer vom Platz, der ÖFB-Teamspieler spielte durch.