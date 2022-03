Chelsea holt trotz Club-Turbulenzen 5. Ligasieg in Folge

Chelsea lässt sich von den Turbulenzen rund um den Club vorerst nicht aus der Bahn werfen. Der Fußball-Champions-League-Gewinner mühte sich am Sonntag zu einem 1:0 gegen Newcastle United und fixierte damit den fünften Sieg in der englischen Premier League in Folge. Damit festigten die "Blues" ihren dritten Tabellenplatz, nach 28 Runden liegen sie zehn Punkte hinter Leader Manchester City und sieben Zähler hinter dem Zweiten Liverpool.

Lesezeit: 3 Min AB APA / BVZ.at