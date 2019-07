Der 25-jährige Kroate spielte in der vergangenen Saison leihweise für den Premier-League-Club. Wie Chelsea am Montag bekannt gab, erhielt der in Linz ausgebildete Kovacic nun einen Fünfjahresvertrag. Als Ablösesumme für den Vize-Weltmeister wurden 45 Millionen Euro kolportiert.

Der Wechsel war trotz der bestehenden Transfersperre von Chelsea möglich, da Kovacic bereits in der Vorsaison bei den "Blues" gemeldet war. Die FIFA hatte den Club im Februar mit einer 12-Monate-Sperre bestraft, weil er gegen internationale Transferregeln im Umgang und bei der Registrierung von minderjährigen Spielern verstoßen hatte.