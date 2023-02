Fußball Chelseas Einkaufstour ging mit Weltmeister Fernandez weiter

Lesezeit: 3 Min AB APA / BVZ.at

Ablösesumme für den Mittelfeldspieler ist britischer Rekord Foto: APA/Reuters/dpa

C helsea hat seine Einkaufstour unter dem neuen Eigentümer Todd Boehly fortgesetzt. Der argentinische Weltmeister Enzo Fernández wurde am letzten Tag des englischen Winter-Transferfensters für 121 Millionen Euro von Benfica Lissabon losgeeist, wie Portugals Großclub bekannt gab. Die Ablösesumme für den 22-jährigen Mittelfeldspieler ist ein britischer Rekord und stellt die 100 Millionen Pfund in den Schatten, die Manchester City 2021 für Jack Grealish an Aston Villa zahlte.