Dänemark & Russland wollen Fans bei EM-Spielen erlauben .

Dänemark und Russland haben am Donnerstag bekräftigt, Zuschauer bei ihren EM-Spielen zulassen zu wollen. Die dänische Regierung will im Juni circa 12.000 Fans bei den in Kopenhagen stattfindenden Spielen der wegen der Corona-Pandemie um ein Jahr verschobenen Fußball-EM erlauben, in St. Petersburg sollen es ca. 35.000 sein.