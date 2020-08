In der abgelaufenen Saison war der Innenverteidiger bereits an Ralph Hasenhüttls Southampton nach England verliehen. In der Premier League kam Danso aber nur in sechs Spielen zum Einsatz. "Aktuell ist es für mich wichtig, dass ich regelmäßig auf dem Platz stehe. Deshalb ist dieser Schritt für alle Beteiligten die beste Lösung", meinte Danso zum Wechsel.

"Wir sind von seinem großen Potenzial überzeugt. Für seine weitere Entwicklung ist es allerdings entscheidend, dass er viel Spielpraxis auf hohem Niveau bekommt", sagte Augsburgs Geschäftsführer Stefan Reuter. Danso ist seit 2014 in Augsburg, im März 2017 debütierte er in der deutschen Bundesliga. Für Österreichs A-Team kam er bisher sechsmal zum Einsatz. Fixer Bestandteil war er auch im rot-weiß-roten U21-Team.