Deutsche Bundesligen pausieren bis mindestens 2. April .

Die deutsche Fußball-Bundesliga und die 2. Liga unterbrechen ihren Spielbetrieb aufgrund der Coronavirus-Pandemie bis mindestens zum 2. April. Das wurde während der Mitgliederversammlung der 36 in der Deutschen Fußball Liga (DFL) organisierten Profi-Clubs am Montag in Frankfurt am Main beschlossen.