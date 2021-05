Dortmund mit Schützenfest gegen Kiel ins DFB-Cup-Finale .

Eine Machtdemonstration der eigenen Offensive hat Borussia Dortmund ins Finale des deutschen Fußball-Cups gebracht. Der BVB schoss den Zweitligisten Holstein Kiel am Samstagabend in Dortmund mit 5:0 aus dem Stadion. Die noch um den Aufstieg in die Bundesliga ritternden Norddeutschen kassierten alle Gegentore vor der Pause. Dortmund trifft nun im Pokal-Endspiel am 13. Mai in Berlin auf RB Leipzig. Die Sachsen hatten sich am Freitag gegen Werder Bremen 2:1 n.V. durchgesetzt.