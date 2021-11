Dragovic nach Eigentor Matchwinner für Roter Stern Belgrad

Aleksandar Dragovic hat am Sonntag im Trikot von Roter Stern Belgrad ein persönliches Wechselbad der Gefühle durchlebt. Der ÖFB-Teamverteidiger wurde beim Gastspiel der Hauptstädter bei FK Vojvodina in Novi Sad in der 31. Minute zunächst unglücklich angeschossen, woraus das 0:1 resultierte. In der 62. Minute stand der Wiener dann nach einem Eckball goldrichtig und besorgte den 2:1-Endstand für seinen Club.