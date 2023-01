Fußball Drei ÖFB-Teamspieler in Kicker-"Elf des Tages"

Lesezeit: 2 Min AB APA / BVZ.at

Onisiwo wurde nach seinem Triplepack gefeiert Foto: APA/dpa

M it Karim Onisiwo (FSV Mainz), Michael Gregoritsch und Philipp Lienhart (beide SC Freiburg) haben es gleich drei österreichische Teamspieler in der 18. Runde der deutschen Fußball-Bundesliga in die "Elf des Tages" des Fachmagazins Kicker geschafft. Onisiwo war beim 5:2-Sieg der Mainzer gegen Bochum mit drei Treffern, einer Tor-Vorlage und der Einleitung des Führungstreffers an allen fünf Toren beteiligt, erhielt die Höchstnote 1,0 und wurde zum Spieler des Tages gewählt.