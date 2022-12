Fußball Dritter WM-Titel: Frankreich und Argentinien bestreiten Finale

Lesezeit: 2 Min AB APA / BVZ.at

Krönt Messi seine Karriere mit einem WM-Titel? Foto: APA/AFP

D ie Fußball-WM in Katar geht am Sonntagnachmittag (16.00 Uhr/live ORF 1) mit dem Endspiel zwischen Weltmeister Frankreich und Argentinien zu Ende. Die "Equipe Tricolore" will angeführt von Kylian Mbappe im Stadion von Lusail als erste Mannschaft seit Brasilien 1962 ihren Titel erfolgreich verteidigen, während der argentinische Superstar Lionel Messi mit der "Albiceleste" den Höhepunkt seiner Karriere anpeilt. Für beide Nationen wäre es der jeweils dritte WM-Titel.