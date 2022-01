Einige Akteure des TSV Hartberg positiv auf Corona getestet

Das Coronavirus wirbelt die Vorbereitung von Bundesligist TSV Hartberg auf die Frühjahrssaison durcheinander. Im Rahmen einer Covid-19-Testung am Donnerstag bekamen gleich einige Akteure einen positiven Befund. Betroffen sind Spieler wie auch Betreuer, genauere Angaben machten die Steirer dazu nicht. Die betroffenen Personen begaben sich in Quarantäne. Als Präventivmaßnahme wurde das am Freitag angesetzte Testspiel gegen Zweitligist SV Lafnitz abgesagt.