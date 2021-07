"Unsere medizinische Abteilung wird uns später noch über den aktuellen Stand informieren", sagte Teamchef Gareth Southgate am Samstagabend auf einer Pressekonferenz über Fodens Gesundheitsstatus. Er sei "fraglich". Bisher war der Jungstar in drei von sechs EM-Partien zum Einsatz gekommen.

Im Halbfinale gegen Dänemark (2:1 n.V.) wurde Foden erst in der Verlängerung eingewechselt. Seinen Platz im Offensivtrio neben Kapitän Harry Kane und Raheem Sterling nahm in der Startformation zuletzt Arsenals Bukayo Saka ein. Bis auf Foden absolvierten alle Kaderspieler am Samstag die Einheit im EM-Basislager der "Three Lions" in Burton upon Trent. Anschließend machte sich die Mannschaft auf den Weg nach London.