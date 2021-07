Italien besiegt Belgien 2:1 .

Italien steht im Semifinale der Fußball-EM. Der vierfache Weltmeister setzte sich am Freitag im Viertelfinale in München gegen Belgien mit 2:1 (2:1) durch. Nicolo Barella (31.) und Lorenzo Insigne (44.) trafen für Österreichs Achtelfinal-Bezwinger, Belgiens Tor durch Romelu Lukaku (45.+2/Elfmeter) blieb letztlich ohne Wert. Italien trifft nun in der Vorschlussrunde am Dienstag auf Spanien, womit es zur Neuauflage des EURO-Finales von 2012 (4:0 für die Iberer) kommt.