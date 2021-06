Ukraine 4:0 gegen Zypern, Deutsche feiern Kantersieg .

Die Ukraine hat sich auf die Fußball-EM eingeschossen. Österreichs Kontrahent gewann am Montag den letzten Testlauf gegen Zypern mit 4:0 (2:0). Andrij Jarmolenko schaffte in Charkiw einen Doppelpack (37./Foul-Elfmeter, 65.), die weiteren Tore erzielten Oleksander Sintschenko (45.+2/Hand-Elfmeter) und Roman Jaremtschuk (59.). Zypern agierte nach einer Roten Karte ab der 36. Minute in Unterzahl. Österreich trifft am 21. Juni im dritten Gruppenspiel auf die Ukrainer.