Erstes Bundesliga-Tor von Schaub bei Heimsieg von Köln .

Louis Schaub hat am Sonntag sein erstes Tor in der ersten deutschen Fußball-Bundesliga erzielt. Der ÖFB-Teamspieler traf beim 3:0-Heimsieg des 1. FC Köln gegen SC Paderborn in der 59. Minute zum 2:0. Der 24-jährige Mittelfeldspieler verwertete eine Flanke per Kopf ins kurze Eck zur Vorentscheidung.