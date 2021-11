Erstes Meisterschaftstor von Messi für Paris SG

Lionel Messi hat am Samstag seinen ersten Treffer in der französischen Fußball-Meisterschaft für Paris Saint-Germain erzielt. Beim 3:1-Heimsieg gegen Nantes traf der Argentinier kurz vor Schluss zum Endstand. In der Champions League war Messi zuvor schon drei Mal erfolgreich gewesen, nun klappte es auch im sechsten Match der Ligue 1. PSG führt vor den restlichen Spielen vorerst mit 13 Punkten Vorsprung.